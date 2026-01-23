Mais frio e agitação marítima
Conheça as previsões meteorológicas para hoje
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta sexta-feira, 23 de Janeiro, uma pequena descida da temperatura, períodos de chuva, passando a regime de aguaceiros a partir do meio da manhã, mais frequentes na vertente norte e terras altas da ilha da Madeira, que poderão ser de neve nos pontos mais altos.
O vento deverá soprar moderado a forte (25 a 40 km/h) de noroeste, soprando forte (40 a 50 km/h) nas terras altas, com rajadas até 85 km/h, em especial a partir da tarde.
As temperaturas vão variar entre os 16 e os 20 ºC no Funchal e os 15 e 18 ºC no Porto Santo.
Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas de noroeste com 2,5 a 3,5 metros, aumentando gradualmente para 4,5 a 5,5 metros na ondas de noroeste na costa norte. Já para a costa sul, ondas de oeste/sudoeste com 1 a 2 metros, sendo 2 a 3,5 metros na parte oeste da ilha da Madeira e aumentando para 3,5 a 4,5 metros no final do dia.
O serviço nacional meteorológico emitiu diversos avisos meteorológicos para o arquipélago da Madeira. A costa norte e sul da Madeira, bem como o Porto Santo, estão sob aviso amarelo e laranja para agitação marítima. As ondas serão de noroeste com 4 a 5 metros, podendo chegar ao final da noite a 5 a 6,5 metros de altura significativa, podendo atingir altura máxima de 12 metros.
A temperatura da água do mar deverá manter-se entre os 18 e os 19 ºC.