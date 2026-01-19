Plano Nacional de Fiscalização 2026 regressa com "Viaje sem pressa"

A velocidade é o tema da campanha que marca o arranque no Plano Nacional de Fiscalização (PNF) de 2026. Intitulada 'Viaje sem pressa', esta campanha vai passar, entre os dias 20 e 26 de Janeiro, pelos distritos do Porto, Setúbal e Viana do Castelo.

Esta é a primeira das 11 campanhas previstas no âmbito do PNF de 2026, que decorrerão até Novembro e incluirão ações de sensibilização e fiscalização por todo o país, incluindo as regiões Autónomas da Madeira e dos Açores.

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Polícia de Segurança Pública (PSP) lançam a campanha amanhã no distrito do Porto, até 26 de Janeiro, com as acções a estenderem-se aos distritos de Setúbal e Viana do Castelo, com o objectivo de sensibilizar os condutores para os riscos associados ao excesso de velocidade, responsável por um terço das mortes na estrada. Em 2025, 64% das infracções registadas estiveram relacionadas com a velocidade.

A evidência demonstra que o corpo humano não está preparado para absorver o impacto de um acidente. Exemplo disso é que, num atropelamento: a 30 km/h, a probabilidade de sobrevivência de um peão é de 90%; a 50 km/h, essa probabilidade desce para 10%.

Com o propósito de contribuir para a diminuição do risco de ocorrência de acidentes e para a adoção de comportamentos mais seguros, por parte dos condutores, no que respeita à condução em excesso de velocidade, a campanha integrará:

Ações de sensibilização da ANSR em território continental e dos serviços das administrações regionais dos Açores e da Madeira, nas regiões autónomas;

Operações de fiscalização pela GNR e pela PSP, com enfoque especial em vias de maior intensidade de tráfego.

As ações de sensibilização da ANSR ocorrem em simultâneo com as operações de fiscalização das Forças de Segurança. Assim, a ANSR, a GNR e a PSP recordam que:

a velocidade causa 1/3 das mortes na estrada;

quanto maior a velocidade, maior a gravidade de um atropelamento;

manter uma distância de segurança reduz significativamente o risco de acidente;

Viaje sem pressa. Opte pela vida.

Novidades para 2026

"Para além de uma nova identidade visual, o PNF 2026 mantém os temas trabalhados em 2025 — velocidade, álcool, dispositivos de segurança, telemóvel e veículos de duas rodas a motor — e passa a incluir um novo eixo dedicado aos utilizadores vulneráveis", frisam as entidades.

Recorde-se que, "as campanhas inseridas nos planos nacionais de fiscalização são realizadas, anualmente, pela ANSR, a GNR e a PSP, desde 2020, com temáticas definidas com base nas recomendações europeias estabelecidas para cada um dos anos", concluindo que "a sinistralidade rodoviária não é uma fatalidade e as suas consequências mais graves podem ser evitadas, através da adoção de comportamentos seguros na estrada".