Ribeira Brava anuncia apoio aos apicultores durante a Mostra do Mel e da Poncha

O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Jorge Santos, marcou presença este sábado, 24 de Janeiro, na abertura da X Mostra do Mel e da Poncha, na Serra de Água, onde destacou a importância do evento para a identidade local, a economia da freguesia e a valorização do sector apícola.

Durante a sua intervenção, o autarca frisou que a realização do evento resultou da cooperação entre várias entidades, dando conta que a mostra chegou a estar em risco de não se concretizar. “Este evento teve para não se realizar, mas graças a esta boa vontade e a estas sinergias, o evento está cá”, disse, explicando que a iniciativa decorre este ano “num formato diferente, mais reduzido”, em resultado de recomendações de segurança relacionadas com os horários.

Jorge Santos aproveitou a ocasião para deixar um agradecimento ao secretário regional responsável pela tutela, referindo “a disponibilidade e a colaboração” demonstradas para viabilizar a realização do certame. Segundo o autarca, “às vezes é preciso adaptar, não há dinheiro para tudo, e é preciso trabalhar no sentido de conseguir que o evento seja colocado no terreno”.

Jorge Santos manifestou ainda satisfação por participar na iniciativa, referindo a sua ligação à sua terra-natal: “Para mim, neste momento, estar cá perante vós é um enorme gosto e sendo eu da Serra de Água, é um orgulho estar aqui hoje.”

Sublinhando o valor que a população local atribui “ao trabalho sério e, acima de tudo, à palavra que é dada”, o presidente da Câmara anunciou medidas de apoio ao sector apícola no concelho: “Vamos levar à próxima reunião de Câmara uma proposta para apoiarmos os apicultores na oferta e disponibilização de um kit com fato completo, luvas e fumeiro.”

O kit de protecção destina-se aos 42 apicultores do concelho e visam garantir a reposição de um material “de desgaste rápido, que é sempre preciso”.

O autarca anunciou também a preparação de uma campanha de combate aos roedores, uma praga que afecta a apicultura, a agricultura e a saúde pública, alertou. “Estamos praticamente a ultimar o procedimento e, ainda no final deste trimestre ou no início do próximo, iremos disponibilizar à população uma campanha em massa para combater os roedores”, referiu, sublinhando que a medida não se destina apenas aos apicultores, mas à população em geral.

Na sua intervenção, Jorge Santos destacou igualmente o papel dos apicultores na protecção ambiental, referindo que “a abelha é a rainha de hoje”, pela sua importância na polinização e na biodiversidade, especialmente em territórios rurais como a Serra de Água.

A X Mostra do Mel e da Poncha, evento promovido pela Casa do Povo da Serra de Água, decorre até amanhã com muita tradição, animação musical e gastronomia. Confira o programa do evento: