Escola Gonçalves Zarco hasteia bandeiras do Escola Azul e Eco-Escolas

Esta manhã realizou-se a cerimónia do hastear das bandeiras do projecto Escola Azul e do programa Eco-Escolas da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, assinalando o compromisso do estabelecimento de ensino com a educação ambiental e a sustentabilidade.

Segundo nota à imprensa, "a cerimónia contou com a presença do presidente do Conselho Executivo, Ricardo Barcelos, da directora regional das Pescas, Sónia Pereira e da coordenadora regional do projecto Escola Azul, Sandra Brito, destacando a importância da formação dos alunos, docentes e não docentes conscientes e responsáveis em relação aos recursos naturais, nomeadamente o oceano".

Concluiu que "o hastear das bandeiras simboliza o reconhecimento do trabalho desenvolvido pela comunidade educativa na promoção de práticas sustentáveis e na valorização do ambiente".