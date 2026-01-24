Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

60 intervenções nas ribeiras. Acções de limpeza compreenderam 37 quilómetros no ano passado e foram executadas por trabalhadores do Governo Regional. Mais de metade abrangeram áreas de risco potencial de inundações. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 9.

Mas há mais para ver na edição deste sábado. Professores recebem horas extraordinárias. Pagamentos seguem modelo nacional e produzem efeitos desde o início do ano lectivo.

Pagamentos electrónicos atingem novo máximo. Mais de 3,3 mil milhões movimentados na Região, num crescimento impulsionado pelo turismo.

Fique também a saber que Europa facilita renovação da pequena pesca. Novas regras beneficiam Madeira e Açores.

E, por fim, ‘Baião d’Oxigénio’ chega à Madeira. Actor actua no Centro de Congressos no Dia Mundial do Teatro.

