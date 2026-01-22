Chão do Areeiro registou a maior precipitação em Dezembro de 2025

O valor mais elevado de precipitação total, em Dezembro de 2025, registou-se na estação meteorológica do Chão do Areeiro (371,5 mm), onde também se observou o maior valor diário de precipitação do mês: 99,7 mm, no dia 14. Os dados foram hoje divulgados pela Direção Regional de Estatística da Madeira, dando conta de este valor ficou abaixo da normal climatológica.

A DREM aponta que, em comparação com a normal climatológica 1961-1990 do mês de Dezembro, registaram-se desvios positivos em quatro estações, sendo o mais elevado no Funchal/Observatório (+39,6 mm). As restantes três estações apresentaram anomalias negativas, destacando-se o Chão do Areeiro, que, apesar de ter sido a estação mais chuvosa do mês, registou um desvio de -76,2 mm face ao valor médio.

O Santo da Serra destaca-se no número de dias com precipitação. O maior número de dias chuvosos foi observado no Chão do Areeiro (20 dias com precipitação igual ou superior a 1,0 mm). Por sua vez, no Chão do Areeiro e nos Prazeres registaram-se 9 dias muito chuvosos, com precipitação igual ou superior a 10 mm.

Quanto à temperatura do ar, a temperatura média mais elevada (18,7 °C) foi registada na estação do Lugar de Baixo e a temperatura média mais baixa foi registada no Pico do Areeiro (5,4 °C). A DREM indica ainda que, comparativamente às normais climatológicas de Dezembro, das sete estações para as quais foi possível disponibilizar esta informação, quase todas apresentaram valores superiores, com particular destaque para a estação do Santo da Serra, que registou 1,3 ºC acima da normal (10,4 ºC). Em contraste, a estação de Santana apresentou um valor ligeiramente inferior à normal (-0,1 ºC).

No que respeita às temperaturas máxima e mínima absolutas registadas no mês de Dezembro, o extremo máximo de 24,2 °C foi registado na estação do Porto Moniz (no dia 9) enquanto o extremo mínimo foi registado na estação do Pico do Areeiro (‑1,0 °C no dia 28).

No mês passado, os valores médios mensais da humidade relativa do ar oscilaram entre 59% na estação da Quinta Grande e 95% na estação do Santo da Serra. O valor mínimo diário, de 2%, foi registado no Pico do Areeiro, no dia 10, enquanto o valor máximo, de 100%, foi observado em onze estações, em diferentes dias ao longo do mês.

No que diz respeito ao vento, os dados mostram que a rajada máxima foi registada no dia 12 de Dezembro, na na estação do Chão do Areeiro, atingindo 147 km/h. Entre as estações equipadas com anemómetro, a maior intensidade média do vento foi registada na estação da Selvagem Grande (27,7 km/h), enquanto a mais baixa ocorreu na estação do Monte (5,5 km/h).

A insolação total (número de horas de sol descoberto) atingiu 152,7 horas na estação do Funchal/Observatório, valor superior à normal climatológica (134,4 horas). Na estação do Porto Santo registaram-se 137,2 horas, igualmente acima da normal (132,9 horas), enquanto em Santa Catarina/Aeroporto se observaram 132,1 horas.

Por fim, no que concerne à água do mar, a temperatura média no Molhe da Pontinha (Funchal) foi de 20,2 °C, valor superior em 0,7 °C à normal climatológica para este mês. A temperatura média diária mais elevada foi registada nos dias 1 e 2 (21,2 °C) e a mais baixa, de 19,5 °C, no dia 31.