Comissão Nacional do PS aprova diretas a 13 e 14 de Março e congresso a 27, 28 e 29

A Comissão Nacional do PS aprovou hoje o agendamento das eleições diretas para o cargo de secretário-geral para 13 e 14 de março e o XXV Congresso Nacional para 27, 28 e 29 de março, em Viseu.

As datas foram aprovadas por unanimidade, através de voto eletrónico, na reunião desta manhã, em Lisboa, da Comissão Nacional do PS, tendo sido anunciadas pelo presidente do partido, Carlos César. A Comissão Organizadora do Congresso, presidida por Francisco César, foi aprovada com 97% de votos favoráveis.

O prazo para apresentação de candidaturas a secretário-geral termina a 26 de fevereiro, sendo que José Luís Carneiro vai recandidatar-se à liderança do partido. Na mesma data termina o prazo de candidaturas a presidente do partido e para a Comissão Política Nacional das Mulheres Socialistas.

De acordo com o calendário disponibilizado pelo partido, além das eleições diretas, realizam-se a 13 e 14 de março a eleição dos delegados ao congresso, de presidente e da comissão política nacional das Mulheres Socialistas.

Têm capacidade eleitoral os militantes inscritos até 13 e 14 de setembro de 2025, os militantes têm de regularizar as quotas até 26 e 27 de fevereiro, as listas de candidatos a delegados ao congresso têm de ser entregues até 05 e 06 de março e o apuramento final do resultado das diretas terá de ser feito até 23 e 24 de março.

Em declarações aos jornalistas, César sublinhou que esta reunião magna marca um "período de reorganização interna e de relegitimação dos órgãos próprios do PS".

Para Carlos César, o PS vive uma "fase de grande unidade e de grande entusiasmo" marcada pelo resultado das autárquicas e das presidenciais, que viu como um "fator de esperança na consolidação da democracia".

"Estamos, por isso, muito empenhados, muito unidos, muito confiantes e muito esperançosos no futuro do nosso País e na presença influente do Partido Socialista", concluiu.