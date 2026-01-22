CGTP convoca manifestação nacional para 28 de Fevereiro contra alterações à lei laboral

A CGTP convocou para 28 de fevereiro uma manifestação nacional, em Lisboa e no Porto, contra o anteprojeto do Governo de revisão da legislação laboral e promete "dar continuidade à luta", anunciou o secretário-geral da central sindical.

"No próximo dia 28 de fevereiro, realizaremos uma grande manifestação nacional descentralizada, em Lisboa e Porto, no sentido de dar continuidade ao combate a este pacote laboral", afirmou o secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, em conferência de imprensa, após a central sindical ter reunido o seu Conselho Nacional.

O Conselho Nacional da CGTP decidiu ainda "realizar uma ação de mobilização geral, por mais salário e direitos para uma vida digna, contra o aumento do custo de vida e pela retirada do pacote laboral", que vai iniciar-se a 09 de fevereiro e tem como "objetivo a realização de plenários, de ações de rua, de concentrações, de manifestações e de greves [setoriais]" que levem à preparação e "mobilização dos trabalhadores" para a manifestação nacional, acrescentou.