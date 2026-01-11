PS-Madeira aprova órgãos regionais com maioria expressiva

Foram proclamados os resultados da eleição dos órgãos regionais do PS-Madeira, com aprovação expressiva das listas apresentadas no congresso regional.

A Comissão Regional, presidida por Emanuel Câmara, foi aprovada com 92,5% dos votos. A Comissão Regional de Jurisdição, encabeçada por Andreia Caetano, obteve igualmente 92,5% de aprovação. Já a Comissão Regional de Fiscalização Económica e Financeira, liderada por Carla Patrícia Tomé, recolheu 93,2% dos votos.

A primeira reunião da nova Comissão Regional ficou agendada para o próximo dia 24 de Janeiro.

Na sessão de encerramento do congresso estiveram convidados a marcar presença oito partidos políticos: PSD, CDS-PP, PCP, Bloco de Esquerda, PAN, JPP, Iniciativa Liberal e LIVRE. A ausência do Chega foi notada, partido que não foi convidado para a cerimónia de encerramento.