Siga em directo o XXIII Congresso Regional do PS

O PS-Madeira prossegue hoje o seu XXIII Congresso Regional, no Centro de Congressos da Madeira, encontro que reúne cerca de 300 delegados eleitos, além de membros por inerência e convidados e que marcou a eleição e a consagração de Célia Pessegueiro como presidente do partido.

Moção de Célia Pessegueiro aprovada por unanimidade Moção de Estratégia Global do PS-Madeira recebe apoio total

Hoje, serão apresentados os resultados da eleição dos órgãos regionais, seguindo-se a sessão de encerramento que conta com a presença do secretário-geral do PS, José Luís Carneiro.