"Não podemos prescindir dos direitos fundamentais dos trabalhadores", defende Artur Baptista

No âmbito do novo pacote laboral, o presidente do Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados, Artur Baptista, sublinhou que qualquer alteração legislativa deve ter como base um equilíbrio sustentável, capaz de estimular a economia, combater a precariedade, promover o aumento dos salários e, simultaneamente, reforçar a produtividade.

Nesse sentido, defendeu a criação de mecanismos de flexibilização, tanto para os trabalhadores como para as entidades empregadoras, reconhecendo que algumas normas precisam de ser revistas. Ainda assim, salientou que existe uma base legislativa que deve ser aproveitada e valorizada.

"O que não podemos, em circunstância alguma, é prescindir da salvaguarda dos direitos fundamentais dos trabalhadores", disse.

O presidente do Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados falava no âmbito das segundas Jornadas Parlamentares promovidas pelo JPP, que estão a decorrer no espaço IDEIA.