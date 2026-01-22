Chega defende que Madeira tem "pleno direito" de regular os TVDE

O deputado do Chega, Francisco Gomes, defendeu que a Região Autónoma da Madeira tem pleno direito a regular a actividade dos TVDE, protegendo-se daquilo que classificou como a "selva instalada no continente", marcada, segundo diz, pelo descontrolo, pela precarização e pela degradação das regras do sector.

As declarações foram feitas durante uma audição à ‘Táxis-Ram’ na Comissão de Mobilidade da Assembleia da República, solicitada pelo Chega. Na sua intervenção, o deputado sublinhou que a Madeira possui realidades territoriais, demográficas e ambientais completamente distintas do continente, tornando "absurda" a aplicação das mesmas regras.

Francisco Gomes destacou que a Região tem uma área reduzida, elevada pressão automóvel e grande parte do território classificado como parque natural, exigindo critérios próprios técnicos e responsáveis.

O parlamentar acusou ainda várias associações TVDE de oporem-se a qualquer regulação séria porque o actual descontrolo "beneficia interesses instalados", à custa dos motoristas honestos, da mobilidade urbana e da segurança. Francisco Gomes foi particularmente crítico com o que disse ser “a passividade da ANTRAL2, questionando o silêncio da estrutura nacional dos táxis perante abusos conhecidos no sector.

"Quando uma região quer regular com critérios técnicos e estudos sérios, aparecem os mesmos de sempre a gritar. Porquê? Porque a selva dá lucro a muita gente. A Madeira não pode ser refém do caos criado no continente", sublinhou.

O deputado enumerou práticas que considera inaceitáveis, como angariação ilegal de clientes, circuitos turísticos sem licença, ‘dumping’ de preços, desrespeito pelas regras e pela cultura local e falhas graves na formação, alertando que este modelo está a destruir o próprio sector TVDE.

"Pergunto: Onde está a ANTRAL? Porque é que não diz nada? Ou será que convém ficar calado quando se é líder de manhã e empresário TVDE à noite? O silêncio também é cumplicidade, e, neste caso, é podridão", finalizou.