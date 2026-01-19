Seguro defende que apelo aos democratas já "está a ser bem-sucedido"

O candidato presidencial António José Seguro considerou hoje que o apelo aos democratas "está a ser bem-sucedido" com o aparecimento dos apoios, assegurando que "não vai parar" e que terça-feira visitará um centro de saúde.

Em declarações aos jornalistas no Centro Cultural e de Congressos das Caldas da Rainha, onde no domingo celebrou a vitória na primeira volta e hoje tem uma reunião de trabalho com a sua equipa, o candidato apoiado pelo PS foi questionado sobre os apoios que começam a surgir de vários quadrantes políticos, entre os quais nomes do PSD como Pedro Duarte, Miguel Poiares Maduro ou José Eduardo Martins.

"Representa que o apelo que eu ontem fiz está a ser bem-sucedido. Eu ontem apelei a todos os democratas, aos progressistas e aos humanistas para se juntarem a esta candidatura, que é uma candidatura pela liberdade e pela democracia num momento muito exigente da vida do nosso país e da vida da Europa e até do mundo", considerou.

Seguro, que defrontará André Ventura na segunda volta das eleições, mostrou-se confiante "no bom senso dos portugueses" e revelou que na terça-feira visitará um centro de saúde na Área Metropolitana de Lisboa, já que elegeu ao longo da campanha "a saúde como a prioridade das prioridades".

"Não, não vou parar até o dia... 08 de março de 2031. Pelo menos até aí não pararei", respondeu, numa referência ao final do primeiro mandado presidencial.

Seguro garantiu também que, na campanha da segunda volta, irá ser "fiel" e manterá "a coerência da primeira volta", considerando que é o seu adversário, André Ventura, quem tem de dizer se mudará de estratégia, afirmando-se "preparado para tudo".

O candidato apoiado pelo PS revelou também, após questões dos jornalistas, que recebeu um telefonema de Ventura a congratulá-lo pela vitória eleitoral, tal como dos outros candidatos.

"Eu sou um democrata, recebo os telefonemas de toda a gente", disse, considerando que essa é "a praxe", em que "os candidatos felicitam quem ganhou as eleições".

Já sobre se falou com o atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, após a sua vitória de domingo, António José Seguro disse que não porque "esta foi só a primeira volta" e "é normal que todas as personalidades que desempenham cargos como é o cargo de chefe de Estado, Presidente da República, telefonem apenas quando há um vencedor".

"Eu espero receber essa chamada no dia 08 de fevereiro", acrescentou, referindo-se à data da segunda volta das eleições.

Instado pelos jornalistas a comentar uma colagem que André Ventura fez de Seguro ao ex-primeiro-ministro e secretário-geral do PS José Sócrates, Seguro riu-se e respondeu apenas: "Essa é mesmo só para rir".