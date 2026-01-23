Celso Bettencourt defende lares adaptados ao envelhecimento activo

O presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Celso Bettencourt, defendeu a necessidade de adaptar o modelo dos lares à realidade do envelhecimento activo, sublinhando que as respostas sociais devem acompanhar as mudanças demográficas e as diferentes fases da vida. A posição foi assumida na sessão de abertura do I Fórum Living Care, dedicado ao tema ‘Mais Anos, Mais Desafios’.

Na sua intervenção, o autarca salientou que o envelhecimento é uma realidade comum a todos e que, mais cedo ou mais tarde, surgirá a necessidade de respostas adequadas. “Os lares já não podem ser vistos como o espaço onde se deixa alguém no fim de vida”, afirmou, defendendo modelos mais humanos, activos e ajustados às necessidades actuais e futuras da população.

Celso Bettencourt sublinhou que a idade cronológica não é, por si só, determinante, lembrando que existem pessoas com 70 anos plenamente activas, enquanto outras necessitam de maior apoio. Nesse sentido, considerou essencial que os lares se adaptem a esta diversidade, oferecendo respostas diferenciadas e centradas na qualidade de vida.

O autarca frisou ainda que este não é um desafio exclusivo das instituições particulares, mas um esforço colectivo que exige articulação entre o poder local, o Governo Regional e as associações. “Só trabalhando em rede conseguiremos mudar o paradigma actual”, afirmou.

Reconhecendo as limitações dos municípios e da administração regional, Celso Bettencourt destacou a importância das parcerias com entidades como a Associação Living Care, que, segundo afirmou, estão na linha da frente e compreendem a evolução das necessidades sociais.

O presidente da Câmara deixou ainda uma palavra de reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelas instituições do concelho e manifestou o apoio do município a iniciativas de reflexão e debate sobre o envelhecimento. “Que este seja o primeiro de muitos fóruns”, afirmou, reiterando a disponibilidade da autarquia para apoiar projectos que promovam respostas mais justas e adequadas para a população sénior.