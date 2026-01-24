Jornadas Parlamentares do JPP analisam impacto do novo pacote laboral

As segundas Jornadas Parlamentares promovidas pelo JPP, que estão a decorrer no espaço IDEIA, centram-se no novo pacote laboral, lançado pelo Governo em Julho do ano passado no âmbito das chamadas Jornadas do Trabalho 21, um conjunto de medidas que tem suscitado "controvérsia", sobretudo após a greve geral do passado mês de Dezembro.

Segundo o secretário geral do JPP, Élvio Sousa, existem posições distintas sobre esta matéria, a dos patrões, a do Governo e a dos sindicatos, e o objectivo destas jornadas é precisamente promover um debate plural e equilibrado, ouvindo todas as partes envolvidas.

"O que pretendemos é ouvir os diferentes contributos para que, na próxima semana, o partido possa tomar uma posição clara sobre esta matéria e, a partir daí, ponderar futuras iniciativas, quer no plano político, quer no plano parlamentar", afirmou.

As jornadas decorrem em formato de debate alargado, com transmissão on-line, permitindo o acompanhamento por parte do público. Para Élvio Sousa, trata-se de mais um contributo do JPP no sentido de reflectir e discutir temas centrais da actualidade.