Sporting joga em Arouca sem margem de erro no campeonato

O Sporting é hoje o primeiro dos 'grandes' a entrar em campo na 19.ª jornada da I Liga de futebol, com uma visita ao Arouca, jogo no qual os 'leões' procuram aproximar-se do líder FC Porto.

O bicampeão nacional, que ocupa o segundo lugar, com sete pontos de atraso para os 'dragões', não tem margem de erro na luta pela revalidação do título, numa altura em que, na 21.ª ronda, tem o clássico no Estádio do Dragão (09 de fevereiro). O FC Porto fecha, na segunda-feira, a ronda, ao receber o Gil Vicente.

Em outros jogos de hoje da 19.ª ronda, o Moreirense (sexto) recebe a partir das 15:30 o Santa Clara, com o emblema açoriano, tal como Arouca, ambos com 17 pontos, a situar-se na parte inferior da tabela classificativa.

A fechar o dia, Estoril Praia (nono) e Vitória de Guimarães (oitavo) defrontam-se na Amoreira, em jogo com início às 20:30 e que pode mexer na posição entre as duas equipas, quando estão separadas por apenas dois pontos.

Na abertura da jornada, na sexta-feira, o AVS recuperou de uma desvantagem de três golos e empatou na visita ao Casa Pia, por 3-3.

Programa da 19.ª jornada:

- Sexta-feira, 23 jan:

Casa Pia -- AVS, 3-3

- Sábado, 24 jan:

Moreirense - Santa Clara, 15:30

Arouca -- Sporting, 18:00

Estoril Praia - Vitória de Guimarães, 20:30

- Domingo, 25 jan:

Nacional - Rio Ave, 15:30

Famalicão -- Tondela, 18:00

Benfica - Estrela da Amadora, 18:00

Sporting de Braga -- Alverca, 20:30

- Segunda-feira, 26 jan:

FC Porto - Gil Vicente, 20:15