Sporting joga em Arouca sem margem de erro no campeonato
O Sporting é hoje o primeiro dos 'grandes' a entrar em campo na 19.ª jornada da I Liga de futebol, com uma visita ao Arouca, jogo no qual os 'leões' procuram aproximar-se do líder FC Porto.
O bicampeão nacional, que ocupa o segundo lugar, com sete pontos de atraso para os 'dragões', não tem margem de erro na luta pela revalidação do título, numa altura em que, na 21.ª ronda, tem o clássico no Estádio do Dragão (09 de fevereiro). O FC Porto fecha, na segunda-feira, a ronda, ao receber o Gil Vicente.
Em outros jogos de hoje da 19.ª ronda, o Moreirense (sexto) recebe a partir das 15:30 o Santa Clara, com o emblema açoriano, tal como Arouca, ambos com 17 pontos, a situar-se na parte inferior da tabela classificativa.
A fechar o dia, Estoril Praia (nono) e Vitória de Guimarães (oitavo) defrontam-se na Amoreira, em jogo com início às 20:30 e que pode mexer na posição entre as duas equipas, quando estão separadas por apenas dois pontos.
Na abertura da jornada, na sexta-feira, o AVS recuperou de uma desvantagem de três golos e empatou na visita ao Casa Pia, por 3-3.
Programa da 19.ª jornada:
- Sexta-feira, 23 jan:
Casa Pia -- AVS, 3-3
- Sábado, 24 jan:
Moreirense - Santa Clara, 15:30
Arouca -- Sporting, 18:00
Estoril Praia - Vitória de Guimarães, 20:30
- Domingo, 25 jan:
Nacional - Rio Ave, 15:30
Famalicão -- Tondela, 18:00
Benfica - Estrela da Amadora, 18:00
Sporting de Braga -- Alverca, 20:30
- Segunda-feira, 26 jan:
FC Porto - Gil Vicente, 20:15