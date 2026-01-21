Sporting oficializa Souleymane Faye até 2030

O extremo internacional senegalês Souleymane Faye assinou um contrato até 2030 com o Sporting, ficando com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros, anunciou hoje o clube da I Liga portuguesa de futebol.

"O Sporting Clube de Portugal chegou a acordo com os espanhóis do Granada para a contratação de Souleymane Faye para a equipa principal de futebol. Extremo de 22 anos, de nacionalidade senegalesa, o novo 'leão' assinou contrato até 2030, tendo uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros", lê-se no site do bicampeão português.

O treinador do Sporting, Rui Borges, já tinha revelado na terça-feira, após a vitória sobre o Paris Saint-Germain (2-1), na Liga dos Campeões, que Faye tinha assinado contrato com os 'leões'.

"O Faye não foi apresentado, mas posso falar que já assinou. [Faye e Luís Guilherme] São dois jogadores de futuro e nunca para o imediato apenas. São dois jovens a quem revemos valor e que nos podem ajudar um pouco no imediato. No futuro, acreditamos muito no que podem dar ao Sporting", disse Rui Borges.

O senegalês revelou ter aceitado "a proposta, porque o Sporting é um grande clube", acreditando que vai "conseguir crescer e conquistar muitos títulos" nos lisboetas.

"Quero muito vestir esta camisola e jogar, também, a Liga dos Campeões. É um sonho de menino de todos os jogadores. Quero ajudar a cumprir os objetivos da equipa e, no meu caso, crescer muito e ganhar títulos", afirmou.

O extremo, de 22 anos, estava a cumprir a primeira temporada pela equipa principal do Granada, último classificado do segundo escalão de Espanha, pelo qual contabilizou dois golos em 21 jogos, 19 dos quais no campeonato, sempre como titular.

O jogador senegalês deixou a academia Galaxy Foot, no seu país, para rumar ao futebol espanhol em 2021 e representar os juniores e equipa B do Granada. Posteriormente, jogou no Talavera, da terceira divisão, e também na equipa B do Betis, antes de regressar ao Granada no início desta época.

Este é o segundo reforço assegurado pelo bicampeão nacional de futebol neste mercado de inverno, depois do brasileiro Luís Guilherme, proveniente dos ingleses do West Ham.

O Sporting venceu hoje na receção ao Paris Saint-Germain, campeão europeu em título, por 2-1, com dois golos do colombiano Luis Suárez, em jogo da sétima e penúltima jornada da fase de liga da 'Champions'.