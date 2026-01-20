Alvalade com recorde de assistência na vitória do Sporting frente ao PSG

O Estádio José Alvalade, em Lisboa, bateu hoje o seu recorde de assistência, com 51.428 pessoas na vitória do Sporting face ao Paris Saint-Germain (2-1), na sétima jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol.

Depois da renovação no recinto concluída no início da presente época desportiva, em que os 'leões' introduziram 2.000 novos lugares, o Sporting logrou a sua maior casa, num estádio que tem a capacidade para receber cerca de 52.000 adeptos.

O anterior recorde tinha sido obtido no primeiro encontro após essa renovação, no 'clássico' perdido com o FC Porto, por 2-1, em 30 de agosto de 2025, para a quarta jornada da I Liga, que tinha levado ao Estádio José Alvalade 50.946 espetadores.

Antes do aumento da capacidade, fruto do rebaixamento do relvado, do fecho do fosso e da colocação de três filas de cadeiras, o recorde estava no duelo Sporting-Real Madrid (1-2), no dia 22 de novembro de 2016, com 50.046 adeptos.

A inauguração do recinto, construído para receber jogos do Euro2004, contou com a presença dos ingleses do Manchester United, num duelo particular que a turma lisboeta venceu, por 3-1, perante 49.992 pessoas.

O Sporting venceu hoje em casa o detentor do cetro europeu Paris Saint-Germain por 2-1 e garantiu, pelo menos, um lugar no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol.

O colombiano Luis Suárez, aos 74 e 90 minutos, selou o quarto triunfo em quatro jogos caseiros dos 'leões', enquanto o georgiano Khvicha Kvaratskhelia faturou para os gauleses, aos 79.

Na classificação, o Sporting (sexto), que na última ronda joga em Bilbau (28 de janeiro), igualou os 13 pontos dos parisienses (quintos), seguindo assim, provisoriamente, nos oito primeiros da tabela, que seguem diretamente para os 'oitavos'.