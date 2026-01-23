Madeira escolhe oito barmen para o Campeonato Nacional de Cocktails
Realizou-se hoje, no Mercado dos Lavradores, o Concurso Regional de Cocktails, iniciativa que teve como objectivo seleccionar oito barmen para representar a Região Autónoma da Madeira no próximo Campeonato Nacional de Cocktails, que se realizará em Março, na Madeira.
Foram seleccionados para integrar a representação madeirense os seguintes barmen: Rui Silva, Eusébio Silva, Luís Soares, Ana Lúcia, Cátia Costa, Pedro Moreira, Jénifer Silva e Quévin Spínola.
O vencedor do concurso nacional irá representar Portugal no Campeonato Mundial de Cocktails, que este ano terá lugar em Macau.