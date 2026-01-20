FC Porto-Sporting em 9 de Fevereiro, um dia após presidenciais

O clássico entre FC Porto e Sporting, da 21.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, foi marcado para 09 de fevereiro, a segunda-feira após a segunda volta das eleições presidenciais.

O jogo entre o FC Porto, líder do campeonato, e o Sporting, bicampeão nacional em título e segundo colocado, vai ser disputado a partir das 20:45, no Estádio do Dragão, no Porto, confirmou a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

A ronda 21 da I Liga é antecedida do último jogo dos quartos de final da Taça de Portugal, entre Sporting e AVS, a disputar em 05 de fevereiro, às 20:45, que, em caso de vitória dos 'leões', pode agendar mais dois clássicos, nas meias-finais da prova 'rainha' -- em 04 de fevereiro, pelas 20:15, realiza-se a primeira mão das 'meias' entre Fafe e Torreense.

Para o dia da segunda volta das eleições presidenciais, a disputar entre António José Seguro e André Ventura, os dois candidatos mais votados no sufrágio do passado domingo, quando o candidato apoiado pelo PS obteve 31% dos votos e o líder do Chega 23%, a LPFP agendou três jogos, entre os quais a receção do Benfica ao Alverca, em Lisboa, às 20:30.

Também em 08 de fevereiro, o Nacional é anfitrião do Casa Pia, no Funchal, às 15:30, antes de o Sporting de Braga defrontar em casa o Rio Ave, às 18:00.

Quanto à 20.ª ronda, arranca com um dérbi de Guimarães, ente Vitória e Moreirense, na sexta-feira 30 de janeiro, às 20:45, e encerra com a visita do FC Porto ao Casa Pia, em Rio Maior, na segunda-feira seguinte, às 20:45.

Nessa jornada, o Sporting recebe o Nacional, no dia 01 de fevereiro, às 18:00, no mesmo domingo em que o Benfica visita o Tondela, às 20:30.

Programa das jornadas 20 e 21 da I Liga:

- 20.ª Jornada:

- Sexta-feira, 30 jan:

Vitória de Guimarães - Moreirense, 20:45

- Sábado, 31 jan:

Santa Clara - Estoril Praia, 15:30

Rio Ave - Arouca, 18:00

Alverca - Estrela da Amadora, 20:30

- Domingo, 01 fev:

Gil Vicente - Famalicão, 15:30

Sporting - Nacional, 18:00

Tondela - Benfica, 20:30

- Segunda-feira, 02 fev:

AVS - Sporting de Braga, 18:45

Casa Pia - FC Porto, 20:45

- 21.ª Jornada:

- Sábado, 07 fev:

Moreirense - Gil Vicente, 15:30

Estrela da Amadora - Santa Clara, 15:30

Estoril Praia - Tondela, 18:00

Arouca - Vitória de Guimarães, 20:30

- Domingo, 08 fev:

Nacional - Casa Pia, 15:30

Sporting de Braga - Rio Ave, 18:00

Benfica - Alverca, 20:30

- Segunda-feira, 09 fev:

Famalicão - AVS, 18:45

FC Porto - Sporting, 20:45