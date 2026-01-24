Sábado com muitas nuvens e possibilidade de aguaceiros fracos na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, este seja um sábado com períodos de céu muito nublado e com possibilidade de ocorrência de aguaceiros, em especial na vertente norte e nas terras altas da ilha da Madeira.

O vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) de noroeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h), em especial nas terras altas até ao meio da manhã, rodando para oeste a partir do final da tarde.

Quanto à temperatura, esta vai oscilar entre os 14ºC de mínima e os 19.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 14.ºC de mínima e os 18.ºC de máxima.

Já para o Funchal está previsto períodos de céu geralmente muito nublado e possível chuva franca. O vento será fraco (inferior a 15 km/h).

Capitania reforça aviso de agitação marítima e emite aviso de vento Acompanhando a previsão meteorológica do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, nomeadamente para a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima, a Capitania do Porto do Funchal actualizou hoje o aviso de agitação marítima e emite novo aviso de vento até às 18h00 de amanhã, 24 de Janeiro, abrangendo todo o Arquipélago da Madeira.

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta ondas de noroeste com 5 a 6,5 metros na Costa Norte. Já para a Costa Sul são esperadas ondas sudoeste com 1,5 a 2,5 metros, sendo ondas de este com 3 a 4,5 metros na parte mais oeste da ilha da Madeira.



A temperatura da água do mar irá variar entre os 17 e 19.ºC