Possibilidade de aguaceiros fracos esta quarta-feira
Saiba como vai estar o tempo hoje
O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) prevê para a Madeira esta quarta-feira, 14 de Janeiro, céu geralmente muito nublado, aguaceiros fracos, mais prováveis na vertente norte e nas terras altas da ilha da Madeira até ao final da manhã.
O vento soprará fraco a moderado (10 a 30 km/h) de norte, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas até ao início da manhã.
No Funchal o tempo não estará muito diferente. O céu estará geralmente muito nublado, possibilidade de aguaceiros fracos e o vento será fraco (inferior a 15 km/h).
A temperatura vai oscilar entre os 14 e os 19ºC na Madeira e os 14 e os 17ºC no Porto Santo.
Relativamente ao estado do mar, na costa norte as ondas serão de noroeste com 3,5 a 4 metros, diminuindo
gradualmente para 2,5 a 3 metros e na costa sul de oeste/sudoeste com 1 a 1,5 metros, sendo 1,5 a 2,5 metros na parte oeste da ilha da Madeira. A temperatura da água do mar rondará os 18/19.ºC.