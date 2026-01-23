Ventura acusa Seguro de estar a fugir aos debates

O candidato presidencial André Ventura acusou hoje o seu adversário, António José Seguro, de ter recusado o debate organizado pelas rádios e de estar a fugir ao confronto de ideias porque "passou uma campanha inteira a dizer generalidades"

"Soube-se hoje que o António José Seguro recusou o debate proposto por vocês, pelas televisões, para o dia 04, recusou debater comigo e hoje recusou o debate das rádios, que também estava previsto e que eu já tinha aceite", disse o candidato apoiado pelo Chega numa visita ao Montijo, no distrito de Setúbal.

"O que é que o doutor António José Seguro tem a temer? Porque é que o António José Seguro não quer debater? Se calhar, porque passou uma campanha inteira a dizer generalidades, se calhar porque não tem nada para dizer e tem receio de ser exposto num debate", acusou.

No domingo, António José Seguro e André Ventura foram os mais votados na primeira volta das eleições para o Palácio de Belém e vão disputar a segunda volta, em 08 de fevereiro.

O candidato apoiado pelo PS e, agora, também por Livre, PCP e BE, conquistou 31% dos votos e Ventura, líder do Chega, obteve 23%.

Em terceiro lugar ficou Cotrim Figueiredo, apoiado pela Iniciativa Liberal, com 16,%, à frente de Gouveia e Melo, com 12%, e de Marques Mendes, apoiado pelo PSD e CDS-PP, com 11%.

À esquerda, Catarina Martins (BE) teve 2%, António Filipe (PCP) teve 1,6% e Jorge Pinto (Livre) 0,6%, abaixo do artista Manuel João Vieira, que conseguiu 1%. O sindicalista André Pestana recolheu 0,2% e Humberto Correia 0,08%.