Ventura acusa Seguro de fugir a confronto e desafia-o para três debates

O candidato presidencial André Ventura desafiou hoje o seu adversário, António José Seguro, para três debates durante a campanha para a segunda volta e acusou o socialista de "querer fugir" às discussões por "medo do confronto".

A proposta foi feita pelo também líder do Chega em declarações aos jornalistas em Sacavém, concelho de Loures, onde realizou a primeira ação de campanha depois da primeira volta das eleições presidenciais.

André Ventura afirmou que estes debates devem ser transmitidos em todos os canais de televisão e podem realizar-se nos moldes que António José Seguro desejar, argumentando que o socialista "não pode pensar que vai passar três semanas de uma segunda volta inédita a dizer generalidades e baboseiras da luta contra a extrema-direita".

"Os portugueses não querem conversa fiada, nem querem conversa da treta, os portugueses querem dizer o que é que pensam sobre saúde, o que é que pensam sobre economia, o que é que pensam sobre segurança, o que é que pensam sobre imigração", frisou.

Ventura disse "ter a informação" de que Seguro "está a preparar-se para evitar debates nesta segunda volta" ou pretende fazer apenas um confronto e acusou o socialista de ser "medricas"e de fugir à luta pelo país.

O candidato, que não detalhou a origem dessa alegação, argumentou que se a recusa de Seguro for verdadeira "os portugueses terão de fazer a avaliação" da opção do socialista.

"Eu queria lançar este debate aqui hoje a todos, e a todos os canais, a todos os órgãos, estou disponível, acho que o país tem que ser esclarecido, vamos evitar uma campanha de generalidades, de 'todos os portugueses', da 'extrema-direita', do 'fantasma do regresso do fascismo', quer dizer, vamos deixar-nos de baboseira e vamos discutir o país", reiterou.