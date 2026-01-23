Escoteiros celebram 96 anos da visita de Baden-Powell à Madeira

Amanhã, dia 24 de Janeiro, às 14 horas, os Escoteiros de Portugal - Região da Madeira levam a cabo uma actividade em celebração dos 96 anos da primeira visita de Baden-Powell à nossa ilha, a 21 de Janeiro de 1930.

A iniciativa decorrerá na Praça do Povo, onde serão realizadas algumas dinâmicas típicas com as crianças e os jovens.

A principal acção de celebração será a composição de um "lenço gigante", onde serão unidos vários lenços com tamanhos aproximados aos originais e fornecidos por cada criança, jovem ou dirigente, nos mais diferentes padrões e tecidos, "simbolizando a diversidade e a inclusão características do Movimento". O lenço estará, depois, exposto durante uma pequena cerimónia no Cais da Cidade.

Com esta actividade, a Região da Madeira dos Escoteiros de Portugal encerra o tema escolhido para 2025, "Diversidade e Inclusão é aquilo que nos une!"

Para 2026, o tema proposto é “O Mundo nas minhas mãos - pequenas acções, grandes futuros”, a propósito do Ano Internacional dos Voluntários para o Desenvolvimento Sustentável, proposto pela ONU.