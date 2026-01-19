Associação de Ginástica da Madeira celebra 25 anos com uma gala

No próximo dia 25 de Janeiro, a Associação de Ginástica da Madeira (AGIM) celebra o 25.º aniversário com uma Gala Ginástica 2026, integrada no Jantar Comemorativo do 25.º Aniversário da AGIM, que se realizará pelas 19 horas, no Design Centre Nini Andrade Silva.

O momento comemorativo pretende homenagear todos aqueles que contribuíram para a história da associação — atletas, treinadores, dirigentes, juízes, parceiros institucionais e entidades oficiais.

Fundada em 2001, a AGIM tem vindo, ao longo de um quarto de século, a desempenhar um papel determinante na formação de atletas, treinadores e juízes, na organização de eventos desportivos de referência e na projecção da ginástica madeirense além-fronteiras. O seu historial integra participações e conquistas relevantes em competições nacionais e internacionais, bem como a afirmação da Madeira como palco de grandes eventos da modalidade.

"A AGIM reafirma, assim, o seu compromisso com a excelência, a formação e o desenvolvimento sustentável da ginástica, mantendo-se fiel aos valores que têm orientado a sua atuação ao longo destes 25 anos", remata nota enviada.