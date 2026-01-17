Benfica visita Rio Ave depois das eliminações nas duas taças nacionais

O Benfica procura hoje regressar às vitórias depois das eliminações nos quartos de final da Taça de Portugal e nas 'meias' da Taça da Liga, ao visitar o Rio Ave, na 18.ª jornada da I Liga de futebol.

Três dias depois de terem sido batidos fora pelo FC Porto (1-0), na Taça de Portugal, já depois do desaire ante o Sporting de Braga (3-1), para a final a quatro da Taça da Liga, em Leiria, os 'encarnados' voltam à ação no campeonato, cuja primeira volta fecharam no terceiro lugar, com 39 pontos.

O Benfica está a 10 pontos dos 'dragões', líderes isolados, que visitam no domingo o Vitória de Guimarães, vencedor da Taça da Liga, e à condição a seis do bicampeão nacional Sporting, segundo classificado e triunfante na receção ao Casa Pia (3-0), na sexta-feira, no arranque da segunda volta.

As 'águias' não tinham duas derrotas seguidas em todas as provas desde janeiro de 2025, mas acompanham o FC Porto no lote de equipas invictas na I Liga, para a qual não perdem fora diante do Rio Ave desde 2014/15.

Os nortenhos estão na 10.ª posição, com os mesmos 20 pontos de Estoril Praia e Alverca, e vêm de uma vitória na receção ao Casa Pia (3-1), na 17.ª jornada, sendo que, logo na primeira, impuseram um empate na Luz (1-1), tendo marcado já em tempo de compensação pelo brasileiro André Luiz, associado ao interesse do Benfica na janela de transferências de inverno.

A partida começa às 20:30, em Vila do Conde, sob arbitragem de Cláudio Pereira, da associação de Aveiro, sendo antecedida por mais três embates.

Depois de ter completado a melhor primeira volta da sua história, com 28 pontos, o Gil Vicente tenta cimentar o quarto lugar na recepção ao Nacional, pelas 15:30, antes de, às 18:00, o Alverca ser anfitrião do Moreirense e o Arouca visitar o lanterna-vermelha AVS, único clube sem vitórias na prova.

Programa e resultados da 18.ª jornada

- Sexta-feira, 16 jan:

Sporting - Casa Pia, 3-0.

- Sábado, 17 jan:

Gil Vicente - Nacional, 15:30

AVS - Arouca, 18:00

Alverca - Moreirense, 18:00

Rio Ave - Benfica, 20:30

- Domingo, 18 jan:

Santa Clara - Famalicão, 14:30 locais (15:30 horas de Lisboa)

Tondela - Sporting de Braga, 18:00

Vitória de Guimarães - FC Porto, 20:30

- Segunda-feira, 19 jan:

Estrela da Amadora - Estoril Praia, 20:15