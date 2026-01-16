Rubina Leal visita Fundação João Pereira e destaca combate ao isolamento social

A Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Rubina Leal, realizou uma visita institucional à Fundação João Pereira, localizada no concelho da Ponta do Sol, onde teve oportunidade de se inteirar da actividade desenvolvida por esta instituição de referência no âmbito da solidariedade social.

Durante a visita, a Presidente tomou conhecimento do funcionamento do centro de convívio da Fundação, criado em 1996 com o objectivo de prevenir e combater a solidão e o isolamento social da população sénior. Actualmente, este centro é frequentado por meia centena de idosos, que beneficiam de um conjunto diversificado de actividades, entre as quais aulas diárias de manutenção física, acções de reforço de conhecimentos ao nível escolar, actividades de expressão plástica, iniciativas de sensibilização nas áreas do ambiente e da saúde, intercâmbios com outras instituições, passeios e a celebração de várias datas festivas ao longo do ano.

A Presidente da Assembleia Legislativa ficou igualmente a par de outras valências asseguradas pela Fundação João Pereira, nomeadamente o transporte diário de cerca de duas dezenas de crianças com necessidades especiais para o Centro de Actividades para a Capacitação e Inclusão (CACI), bem como da responsabilidade assumida pela instituição na implementação do Programa de Emergência Alimentar (PEA), em parceria com a Segurança Social.

No final da visita, Rubina Leal destacou a importância do trabalho desenvolvido pela Fundação João Pereira, sublinhando que instituições desta natureza são pilares fundamentais de uma sociedade que se quer mais justa, solidária e inclusiva. A Presidente salientou ainda que o combate ao isolamento social, o apoio à população idosa, a inclusão das pessoas com deficiência e a garantia de respostas eficazes em situações de carência alimentar devem ser encarados como prioridades colectivas.

Nesse sentido, defendeu a necessidade de políticas públicas integradas, articuladas com o sector social e com as comunidades locais, como instrumento essencial para reforçar a coesão social e territorial da Região Autónoma da Madeira, valorizando o trabalho de proximidade e o empenho das instituições que, diariamente, fazem a diferença na vida das pessoas.