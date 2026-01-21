Chega diz que "visita do secretário de Estado das Pescas à Madeira será circo de mentiras"

O deputado do Chega (CH) eleito pelo círculo da Madeira, Francisco Gomes, afirma que "a visita de Salvador Malheiro, secretário de Estado das Pescas, à Madeira, prevista para decorrer entre esta quarta-feira e sexta-feira, será uma encenação deplorável, destinada a esconder a decadência do setor das pescas, por culpa total do Governo Regional e da Direção Regional das Pescas", acusa.

Segundo o parlamentar, em nota enviada por antecipação da visita, "o governante com a tutela das Pescas vai à Madeira para ser enganado, integrado num circo de aparências e incompetência cuidadosamente montado para ocultar a realidade dramática vivida por pescadores, trabalhadores do setor e empresários ligados às pescas", afirma.

Gomes revela, também, que recusou acompanhar a visita oficial, explicando que "a decisão não resulta de qualquer falta de consideração pessoal pelo secretário de Estado", por quem diz ter "estima institucional", mas de "uma opção política consciente", justifica. "Recusei-me a participar porque não vou legitimar um circo vergonhoso de aparências. O que está a ser preparado é uma encenação para enganar e mentir ao secretário de Estado sobre o verdadeiro estado das pescas na Madeira."

O deputado na Assembleia da República afirma ainda que "as pescas da Madeira estão a morrer por culpa de uma gestão regional incompetente, apontando como reflexo dessa falência a estagnação da quota de atum patudo, que considera vital para o setor e que, na sua opinião, está a estrangular economicamente os pescadores, especialmente no Caniçal".

A este "problema" somam-se, afirma, "a ausência de apoio sério à renovação da frota, as perseguições aos pescadores, equipamentos essenciais avariados há mais de um ano, pressões internas sobre trabalhadores da Direção Regional das Pescas e perseguições dirigidas a determinados empresários", temas que tem insistido consecutivamente quando aborda a temática. "As pescas estão a morrer, os pescadores estão a ser esmagados e a Direção Regional prefere esconder a realidade. Isto é incompetência pura e uma traição inaceitável a quem vive do mar".

Francisco Gomes conclui, afirmando que o CH "continuará a denunciar a degradação do setor das pescas, exigindo transparência, verdade e soluções concretas, e recusando compactuar com aquilo que considera encenações políticas que apenas prolongam o declínio de um setor essencial para a Madeira", reforça.