Trump diz que visita China em abril e que Xi retribuirá visita no final do ano

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, garantiu hoje que fará uma viagem oficial à China em abril e acrescentou que o líder do país asiático, Xi Jinping, retribuirá a visita no final do ano.

"Espero ver Xi", afirmou Trump em declarações à imprensa a bordo do Air Force One. "Vou fazer uma viagem. Irei em abril, ele virá no final do ano", acrescentou, antes de descrever o seu homólogo chinês como uma pessoa "fantástica" e "incrível".

Reconhecendo que as relações bilaterais ficaram tensas durante a pandemia do coronavírus, Trump afirmou que "agora a relação é excelente" e que mantém "uma ótima relação com Xi".

O líder norte-americano disse que a China comprou uma grande quantidade de soja aos Estados Unidos no âmbito dos acordos alcançados na sequência da guerra tarifária lançada por Trump após a sua chegada à Casa Branca em janeiro de 2025.

"Isso faz os nossos agricultores felizes e faz-me feliz", concluiu.

Os presidentes dos Estados Unidos e da China mantiveram uma reunião em outubro de 2025 na cidade de Busan, na Coreia do Sul, um encontro que Trump descreveu como "ótimo" para ambos os países.

"Esta reunião trará paz e sucesso eternos", afirmou, num sinal da melhoria das suas relações nos últimos meses.