Sancho Gomes cancela visita às comunidades madeirenses na Austrália

O director regional das Comunidades e da Cooperação Externa, Sancho Gomes, adiou a viagem à Austrália, que estava agendada para o final do mês de Janeiro e o início de Fevereiro.

O anúncio do adiamento da visita foi feito, ontem, nas redes sociais do Portugal Madeira Club, em Sydney, e pelos movimentos da comunidade madeirense em Perth.

A razão dada a estas comunidades madeirenses para este adiamento foi devido a circunstâncias imprevistas, tendo o director regional agradecido a compreensão, acrescentando que entraria em contacto oportunamente para informar as novas datas.

O anúncio da visita do director regional das Comunidades e da Cooperação Externa, pela primeira vez, à Austrália, tem sido publicado, há várias semanas, nas redes sociais dos movimentos.

O DIÁRIO sabe que estava a haver um grande empenho e dedicação por parte das comunidades madeirenses em Perth e em Sydney para receber o membro do Governo da Madeira. Sancho Gomes iria participar nas comemorações do dia da Madeira em Sydney, no próximo fim-de-semana, 24 e 25 de Janeiro, que vão acontecer no Portugal Madeira Club e que reúnem centenas de madeirenses naqueles dois dias.