Benfica regressa às vitórias em visita ao Rio Ave

O Benfica venceu hoje o Rio Ave por 2-0, em jogo a contar para a I Liga de futebol portuguesa, regressando assim às vitórias após derrotas frente a Braga (Taça da Liga) e FC Porto (Taça de Portugal).

Em Vila do Conde, a equipa orientada por José Mourinho entrou dominante em campo, encostando a equipa da casa à sua defesa e chegando ao intervalo já com vantagem de dois golos, resultado de um cabeceamento certeiro de Leandro Barreiro, logo aos 16 minutos, e de um autogolo de Ntoi menos de dez minutos depois.

Na segunda parte, a equipa da casa exibiu-se em melhor plano -- tendo até um golo invalidado pelo VAR aos 68 -, mas o resultado manter-se-ia inalterado até final.

Com mais um jogo que FC Porto, o Benfica segue na terceira posição com 42 pontos, menos sete que o líder e a três do Sporting. O Rio Ave é 11º, com 20 pontos.