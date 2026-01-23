Movimentos da rede 'multibanco' cresceram 7,3% para mais de 3,1 mil milhões de euros
Rede SIBS inclui todos os levantamentos e compras através de terminais de pagamento automático realizados em 2025
Os montantes dos levantamentos e compras através de terminais de pagamento automático, as duas principais operações da rede SIBS, realizados no ano passado na Região Autónoma da Madeira, "atingiram o montante de 3.124,5 milhões de euros (2,7% de peso no total nacional), +7,3% que em 2024 (+4,8% no País)", revela hoje a Direção Regional de Estatística da Madeira. "Aquele valor engloba 2.388,6 milhões de euros de operações realizadas com cartões nacionais, +6,8% que no ano anterior (+4,8% no País), e 735,9 milhões de euros com cartões internacionais, equivalendo a um acréscimo de 8,9% face a 2024 (+4,2% no País)", refere.
Note-se que "os levantamentos totalizaram 730,9 milhões de euros, dos quais 699,3 milhões de euros com cartões nacionais e 61,6 milhões de euros com cartões internacionais, representando decréscimos de 2,6%, 2,7% e de 2,2%, pela mesma ordem", enquanto que "no País, a tendência foi a mesma, com decréscimos de 4,6%, 4,5% e de 6,9% respetivamente", ainda mais evidentes aliás.
Já a operação com maior peso, as compras através de terminais de pagamento automático (TPA), "rondaram os 2.393,6 milhões de euros, que se repartiram em 1.719,3 milhões de euros com cartões nacionais e 674,3 milhões de euros com cartões internacionais", o que "comparando com 2024, as variações foram igualmente positivas, de 10,8%, 11,0% e de 10,1%, respetivamente. A nível nacional, as variações foram do mesmo sinal, de 8,3%, 8,6% e 6,1%, respetivamente", menos evidentes do que na Madeira.
Já "os pagamentos totalizaram 208,4 milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 10,5% (+31,6% no País)", destaca a DREM.
Por outro lado, "a análise dos dados dos levantamentos adicionados das compras através de TPA, por município, mostra que no Funchal foram movimentados 1.884,8 milhões de euros, que correspondem a 60,3% do total da Região (61,3% em 2024)" e "em sentido oposto, o Porto Moniz foi o município com o movimento mais baixo, ficando-se pelos 30,7 milhões de euros". Curiosamente, "em termos de crescimento face ao ano anterior, destacou-se o Porto Moniz (+27,5%), com o maior aumento", e no concelho ao lado, surge, "no polo oposto, São Vicente (+1,6%). No Funchal, a variação foi de +5,6%", o que significa que em todos os concelhos houve aumentos no volume de dinheiro em circulação.
"Reduzindo o âmbito de análise ao 4.º trimestre de 2025, observa-se que o valor dos levantamentos adicionados das compras através de TPA ascendeu aos 808,7 milhões de euros, repartindo-se em 187,6 milhões de euros de levantamentos e 621,1 milhões de euros de compras através de TPA, significando variações, pela mesma ordem, de +4,4%, -5,0% e de +7,6%", destaca.
Já "analisando o total das compras por forma de compra - presenciais e online - verifica-se que as variações homólogas anuais foram de +10,5% e +15,5%, respetivamente, sendo que as compras online representaram apenas 5,7% do total", mas revelando cada vez maior evolução desde que começaram a ser tidos em conta.
Para a DREM, no ano passado, "as compras realizadas através de TPA concentraram-se maioritariamente nos setores do 'Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos' (57,3% do total) e do 'Alojamento, restauração e similares' (22,9%)", sendo que "nestes sectores, foram observados aumentos homólogos de 11,9% e 7,1%, respectivamente".
Compras do Black Friday e do Natal 'fogem' à tradição
Mais especificamente, e "dado que o detalhe de informação disponível permite uma análise mais fina da evolução dos montantes movimentados na rede SIBS, a DREM apresenta, a exemplo dos anos anteriores, uma análise do período compreendido entre a 1.ª semana de Novembro e o final do ano, por se tratar de uma época particularmente intensa em termos de compras", justifica.
"Contrariando a tradição, em 2025, nem a semana do Black Friday nem a semana anterior ao Natal registaram os maiores montantes de levantamentos e compras através de TPA durante a época pré-natal", garante, analisando os números, com menor peso das compras de Natal face às do Black Friday, aliás com forte quebra do primeiro.
"Na semana do Black Friday (semana 48, de 24 a 30 de Novembro), o valor movimentado situou-se em 64,1 milhões de euros, registando, de forma atípica, decréscimos face à semana anterior (-4,5%) e à mesma semana de 2024 (-1,1%). O mesmo se verificou na semana anterior à do Natal (semana 51, de 15 a 21 de Dezembro), com o montante movimentado (59,2 milhões de euros) a registar também decréscimos face à semana anterior (-15,1%) e à mesma semana do ano precedente (-15,4%)".
realmente, "a semana com maior valor movimentado foi a semana 50 (de 8 a 14 de Dezembro), tendo sido movimentados cerca de 69,8 milhões de euros, o que correspondeu a um crescimento de 19,7% face à semana anterior e de +12,2% em comparação com a semana homóloga", numa espécie de antecipação das compras de Natal.
"Por fim, na semana do Natal (semana 52, a última de 2025), o valor movimentado foi 2,9% superior ao da semana anterior, tendo o total de levantamentos e de compras através de TPA atingido 60,9 milhões de euros", conclui.