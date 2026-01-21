Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

340 mil euros para salvar apicultura. Incentivos públicos abrangem comercialização do mel, sanidade das colmeias e investimento no sector primário. No ano passado estavam registados 358 apicultores na Região. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 5.

Mas há mais para ver na edição desta quarta-feira. Madeirenses com mais dinheiro em Fevereiro. Novas tabelas de retenção na fonte, publicadas ontem, garantem aumentos com retroactivos a Janeiro em todos os escalões.

Desemprego recua em todos os concelhos. São Vicente registou a maior quebra homóloga em Dezembro. No mapa regional há mais mulheres do que homens sem trabalho, num total de 5.800 registados no Instituto de Emprego

Fique também a saber que Teatro Baltazar Dias com obras até 2028. Intervenções arrancam de forma faseada este ano, num investimento de mais de 800 mil euros.

E, por fim, José Manuel Rodrigues declara apoio a Seguro. Líder do CDS justifica decisão em nome da “estabilidade política.

