Santa Cruz aprova investimento de dois milhões de euros para reduzir perdas na rede de água

A Câmara Municipal de Santa Cruz aprovou esta quinta-feira, 22 de Janeiro, em reunião da veração, a abertura de procedimentos para duas empreitadas destinadas à redução de perdas na rede de distribuição de água potável, num investimento global estimado em cerca de dois milhões de euros.

Em nota emitida, a autarquia explica que as intervenções irão decorrer no subsistema da Igreja, na Camacha, e no subsistema dos Barreiros, no Caniço, e contam com comparticipação do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER). Segundo a autarquia, a decisão tem em conta o facto de a distribuição de água potável ser “uma das principais competências do Município”, tornando-se “cada vez mais premente a implementação de acções que visem a redução de perdas nas redes, com vista à eficiência dos recursos e dos serviços prestados”.

Na mesma reunião, o executivo municipal aprovou ainda a manutenção das rendas nos mercados municipais e agrícolas do concelho. No caso do Mercadinho da Camacha, a autarquia decidiu não alterar os valores, atendendo às dificuldades sentidas por alguns comerciantes, "que se queixam de, por vezes, terem rendimentos baixos, tendo a autarquia sido sensível a essa situação".

Relativamente ao Mercado Agrícola do Santo da Serra, a manutenção das rendas prende-se com as obras actualmente em curso, enquanto no Mercado Municipal de Santa Cruz a decisão está relacionada com a necessidade de futuras intervenções de requalificação do espaço. O município defende que em ambos os casos a medida assume um carácter compensatório, face aos constrangimentos existentes e aos prejuízos decorrentes da actual situação dos equipamentos.

Todas as propostas foram aprovadas por unanimidade pelo JPP e pela Coligação Mais Santa Cruz.