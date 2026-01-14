Relatório do IFRAM3 custou mais de 68 mil euros

A Casa-Museu Frederico de Freitas recebe esta tarde a apresentação do Relatório do 3.° Inventário Florestal da Região Autónoma da Madeira (IFRAM3), um instrumento que permite monitorizar, conhecer e gerir a floresta madeirense.

O documento técnico teve o valor de mais de 68 mil euros, avançou Manuel Filipe, presidente do IFCN, referindo que o relatório demorou 1 ano a ser concluído.

Evidenciou a importância deste relatório, dando conta que “para quem critica o IFCN”, este documento mostra que as decisões tomadas pela entidade têm por base “informação rigorosa e científica”.

Também o secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus enalteceu a inovação tecnológica desta investigação. “Este documento permite conhecer a nossa realidade, determinar as políticas que têm de ser desenvolvidas e permite, por fim, olhar para este documento com vista para o futuro.”