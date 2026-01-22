I Fórum Living Care será dedicado ao tema 'Mais Anos, Mais Desafios'

O Museu de Imprensa da Madeira, acolhe, esta sexta-feira, a partir das 9h30, o I Fórum Living Care, promovido pela Associação Living Care. O tema escolhido é 'Mais Anos, Mais Desafios', neste que pretende ser um espaço que pretende inspirar soluções, promover colaboração entre sectores e lançar pistas para um futuro em que viver mais signifique viver melhor.

De acordo com nota enviada à imprensa, e tal como divulgado hoje na edição impressa do DIÁRIO, o programa conta com vários especialistas, decisores públicos, profissionais da área da saúde e do social, investigadores e representantes da sociedade civil. Numa das sessões vai estar presente a directora regional das Políticas Públicas Integradas e Longevidade, Ana Clara Silva.

A sessão de abertura será presidida por Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional. Já a sessão de encerramento estará a cargo da secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido.

Os interessados em participar podem ser feitas através do link disponível nas redes sociais ou do site.