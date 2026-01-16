Autarquia do Funchal promove sessão sobre bullying

A Câmara Municipal do Funchal (CMF), através da Divisão de Juventude, realizou esta sexta-feira, 16 de Janeiro, na Escola Profissional Atlântico, uma acção de sensibilização e informação dedicada à prevenção e ao combate ao bullying em meio escolar, no âmbito do programa municipal 'Educa-te'.

O 'Educa-te' - Programa Municipal de Capacitação e Formação para Jovens teve início no ano lectivo 2023/2024 e integra as Políticas Municipais para a Juventude, bem como o Projecto Educativo Municipal (PEM).

Esta primeira sessão corresponde ao módulo 'Vê se Atinas', dedicado à temática do 'bullying' e desenvolvido em contexto de educação não formal. A iniciativa assinala o arranque de um conjunto de acções de sensibilização e informação que visam alcançar o maior número possível de jovens, alertando para as consequências associadas a este tipo de comportamentos.

Através de uma nota enviada, a autarquia explica que o principal objectivo do módulo é promover a consciencialização e a mudança de atitudes, reforçando a mensagem de que o bullying constitui uma forma de violência com impacto real na vida das vítimas. Neste contexto, a equipa municipal assume o papel de agente de divulgação e sensibilização.

Segundo a vereadora Helena Leal, com os pelouros da Educação e Juventude, entre outros, “o combate ao bullying passa, acima de tudo, pela educação, pela prevenção e pela capacitação dos jovens para reconhecerem e rejeitarem comportamentos de violência”.

Integrado na estratégia municipal de promoção do bem-estar juvenil, da cidadania activa e da inclusão social, a autarca refere que o módulo ‘Vê se Atinas’ reforça o compromisso do Município do Funchal com a formação dos jovens e com a construção de comunidades educativas mais conscientes, seguras e solidárias.

"As escolas, associações e jovens interessados em agendar sessões deverão contactar a Divisão de Juventude através do endereço electrónico: [email protected] ", informa a CMF.