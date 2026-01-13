Jaime Moniz assinala Dia da Escola

A agenda do dia de hoje, 13 de Janeiro, é marcada por iniciativas ligadas à educação, à participação cívica e à reflexão institucional, com destaque para a comemoração do Dia da Escola Jaime Moniz.

A sessão solene comemorativa – que contará com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque – tem início pelas 11 horas, com a interpretação do Hino da Escola pelo coro do ‘Liceu’, seguida do discurso da presidente do Conselho Executivo. O programa inclui ainda: uma homenagem aos professores e trabalhadores não docentes aposentados no último ano lectivo, a intervenção do presidente do Governo Regional, a entrega dos prémios do quadro de excelência aos melhores alunos dos 10.º, 11.º e 12.º anos de 2024/2025, um momento musical a cargo do Grupo AURA e uma Madeira de Honra no átrio principal da escola.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

09h30

Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito ao funcionamento do ISAL

Ponto único: agendamento das audições parlamentares

Assembleia Legislativa da Madeira

09h45

O secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, preside à abertura da formação “Everywhere Digital School”

Auditório do Museu de Electricidade – Casa da Luz

15h00

Jornada Nacional de Luta – Contra o Pacote Laboral

USAM – União dos Sindicatos da Madeira

Entrega de abaixo-assinado na Assembleia Legislativa da Madeira

Junto à Assembleia, do lado da Capela de Santo António da Mouraria

POLÍTICA

12h00

JPP – Iniciativa política com o porta-voz Miguel Ganança

Em frente à Escola Francisco Franco

12h45

Presidenciais 2026 – Comissão de Apoio Regional à candidatura de António Filipe promove acção de contacto com estudantes universitários

Universidade da Madeira, Pólo da Penteada

CULTURA

17h00

Abertura do ciclo de exposições (IN)FLUXO

2.ª exposição, com a presença do secretário regional Eduardo Jesus

Museu Quinta das Cruzes

Museu Quinta das Cruzes recebe exposição '(In)Fluxo' com obras de arte contemporânea O Museu Quinta das Cruzes abre ao público na terça-feira, 13 de Janeiro, pelas 17 horas, a segunda exposição do ciclo itinerante '(In)Fluxo'. O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, estará presente na inauguração do evento.

18h00

Lançamento do livro “Os Crimes Sexuais Contra Menores (Em particular, o seu bem jurídico)”, de Jéssica Rochinha de Viveiros

Sala infanto-juvenil da Biblioteca Municipal de Machico – Fórum Machico

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 13 de Janeiro, Dia Nacional da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas:

1751 - É aberta ao culto, na Igreja de S. Roque, em Lisboa, a capela de S. João Baptista, encomendada por D. João V, em Itália.

1759 - São executados, em Belém, o Duque de Aveiro e os Marqueses de Távora, acusados de estarem implicados no atentado ao rei D. José I, ocorrido uns meses antes, a 3 de Setembro de 1758.

1822 - A primeira Assembleia Nacional grega proclama a independência da Grécia moderna.

1837 - É criada por decreto a Academia Politécnica do Porto, por iniciativa de Passos Manuel, no âmbito da reforma do ensino do Governo Liberal.

1893 - É criado o Partido Trabalhista Independente britânico - Independent Labour Party (ILP). J. Keir Hardie e o primeiro a liderar o Partido Trabalhista.

1898 - O escritor francês Émile Zola publica a carta aberta, no jornal L'Aurore, "J'accuse" ("Eu acuso") sobre o processo Dreyfus.

1920 - A Argentina é admitida na Liga das Nações.

1933 - O Congresso norte-americano vota a favor da independência das Filipinas, após período de transição.

1935 - A população da região do Saar, entre a França e a Alemanha, vota pela incorporação no Reich Alemão de Adolf Hitler.

1941 - Morre, aos 58 anos, o escritor irlandês James Augustine Aloysius Joyce, James Joyce, autor de "Ulisses" (1922).

1945 - II Guerra Mundial. As forças da URSS iniciam a ofensiva na Silésia, Alemanha.

1968 - Guerra do Vietname. Os bombardeamentos aéreos norte-americanos concentram-se sobre a região do Laos.

1970 - Aviões israelitas bombardeiam o Egito.

1975 - Um grupo de feministas do Movimento de Libertação das Mulheres entra no Parque Eduardo VII, em Lisboa, para se manifestar contra os símbolos da opressão das mulheres. Ao contrário do que noticiam os jornais, não há queima de soutiens.

- O partido do Centro Democrático e Social (CDS) é registado no Supremo Tribunal de Justiça.

1977 - Morre, aos 62 anos, Henry Langlois, fundador e diretor da Cinemateca Francesa.

1979 - Os Xutos & Pontapés estreiam-se ao vivo nos Alunos de Apolo, em Lisboa.

1983 - A Companhia Portuguesa de Transportes Marítimos é desmembrada.

1984 - É constituído o Conselho das Repúblicas, órgão representativo das casas tradicionais dos estudantes da Academia de Coimbra.

1986 - O líder radical palestiniano Abu Nidal reivindica a autoria dos atentados terroristas de dezembro nos aeroportos de Roma e Viena.

1988 - O FC Porto vence pela primeira vez a Supertaça Europeia ao ganhar a final ao Ajax por 2-0 no total das 2 mãos, no estádio das Antas, Porto.

1990 - Douglas Wilder, 58 anos, toma posse, em Richmond, Virgínia, como o primeiro governador negro eleito de um Estado norte-americano.

1991 - Mário Alberto Nobre Lopes Soares, Mário Soares, é reeleito, à primeira volta, Presidente da República Portuguesa, com 70,35 por cento dos votos.

- O Movimento para a Democracia vence as primeiras eleições multipartidárias de Cabo Verde.

2001 - Arranca programação oficial da Porto 2001 - Capital Europeia da Cultura, no Porto.

2002 - Morre, aos 69 anos, o comandante José de Magalhães Saldanha Gomes Mota, Gomes Mota, figura do 25 de Abril de 1974. Foi consultor económico e proprietário da revista "Negócios".

- Morre, aos 104 anos, Gregório Fuentes, o pescador cubano que capitaneou o iate El Pilar, do escritor norte-americano Ernest Hemingway (1899-1961).

2003 - Morre, com 71 anos, o pintor, desenhador e escultor Luís Jardim Portela.

2004 - A ópera do compositor napolitano Francisco Majo "Montezuma" regressa a Lisboa depois de 300 anos pela Cappella della Pietá dei Turchini Di Napoli, do maestro Antonio Florio.

2006 - Caso Envelope 9. O jornal 24 Horas noticia os registos de chamadas telefónicas de titulares de órgãos de soberania, existentes no processo Casa Pia.

2007 - Morre, com 57 anos, Michael Brecker, saxofonista de jazz norte-americano, vencedor de 11 Grammys.

- Morre, com 64 anos, Ray Gute Mertin, agente literária alemã, principal divulgadora da literatura portuguesa na Alemanha, onde lançou José Saramago, António Lobo Antunes, Mário Cláudio, Lídia Jorge e José Cardoso Pires, entre outros.

2008 - Morre, aos 51 anos, Sergueï Larine, tenor letão que atuou em algumas das mais importantes salas de espetáculo mundiais, do La Scala de Milão à Metropolitan Opera de Nova Iorque.

2009 - Morre, aos 83 anos, o músico e compositor libanês Mansour Rahbani.

2011 - É oficializada a criação do Partido pelos Animais e pela Natureza (PAN).

- A taxa da participação no referendo, do dia 09, sobre a independência da zona sul do Sudão atinge a meta de 60 por cento, necessária para validar a decisão dos eleitores.

2012 - O navio cruzeiro Costa Concordia encalha num banco de areia na ilha de Giglio, no sul da região da Toscânia, em Itália, e provoca vários mortos e desaparecidos.

- A Standard & Poor's corta o 'rating' de Portugal em dois níveis, de BBB- para BB, a nota passa para um nível já considerado 'lixo' ('junk'), tal como o havia feito a Moody's e a Fitch.

- Morre, aos 81 anos, Miljan Miljanic, antigo treinador de futebol do Real Madrid e da antiga seleção da Jugoslávia.

- Morre, aos 101 anos, Curt Meyer-Clason, escritor e tradutor, responsável pela tradução de numerosas obras-primas da literatura portuguesa e latino-americana para alemão.

2014 - O futebolista português Cristiano Ronaldo vence a Bola de Ouro da Federação Internacional de Futebol (FIFA), para melhor jogador do Mundo em 2013.

- Morre, aos 84 anos, Miguel Lencastre, padre impulsionador em Portugal do Movimento Apostólico de Schoenstatt.

2018 - O ex-presidente da Câmara do Porto Rui Rio é eleito o 18.º presidente do PSD com 54,37% dos votos, uma diferença de cerca de 10 pontos percentuais para Pedro Santana Lopes.

- Um incêndio numa associação recreativa de Vila Nova da Rainha, em Tondela, Viseu, provoca oito mortos e 38 feridos.

2019 - Morre, aos 62 anos, José Luís Flora da Costa, Zezé Ngambi, músico luso-angolano.

2020 - É confirmado pelo Ministério da Saúde Pública na Tailândia o primeiro caso de infeção causada pelo novo Coronavírus (2019-nCoV) com origem em Wuhan, província de Hubei, China, na Tailândia. Primeiro caso do novo coronavírus confirmado fora da China, na Tailândia.

- Morre, aos 60 anos, Eugénio Barreiros, músico, fundador dos Mini-Pop e Jáfumega.

2021 - Portugal regista 156 mortos relacionados com a covid-19 e 10.556 novos casos de infeção com o novo coronavírus. Os valores mais elevados desde o início da pandemia.

- O primeiro-ministro, António Costa, anuncia que Portugal vai "regressar ao dever de recolhimento domiciliário", tal como em março e em abril de 2020.

- A Câmara dos Representantes dos Estado Unidos da América aprova a instauração de um processo de destituição ao Presidente cessante, Donald Trump, acusado de ter incitado um ataque ao Capitólio.

- Morre, aos 73 anos, Natália de Sousa, atriz, cofundadora da companhia Teatro Ádóque.

2022 - Morre, aos 75 anos, Jean-Jacques Beineix, realizador francês, responsável pelos filmes como "Betty Blue" e "A Diva e os Gangsters".

2023 - Morre, aos 98 anos, Reinaldo Maria Cordeiro, conhecido como Ray Cordeiro ou "Uncle Ray", lusodescendente nascido em Hong Kong. Animador de rádio com a carreira mais longa do mundo.

2024 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, veta a regulamentação da Procriação Medicamente Assistida, defendendo a audição do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, para evitar "frustrações futuras".

- Morre, aos 66 anos, Chico António, músico moçambicano, destacou-se, sobretudo, na composição musical baseada em ritmos tradicionais de Moçambique, fez parte de duas bandas emblemáticas - o Grupo RM e a Orquestra Marrabenta.

2025 - Morre, aos 83 anos, Rui Namorado, antigo deputado pelo Partido Socialista e professor jubilado da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.

- Morre, aos 69 anos, Silvério do Canto, antigo jornalista da Lusa e fundador do jornal de turismo Presstur.

-- Morre, aos 87 anos, Fernanda Maria, fadista, intérprete de êxitos como "Não passes com Ela à Minha Rua" ou "Saudade Vai-te Embora".

- Morre, aos 82 anos, Oliviero Toscani, fotógrafo italiano, responsável pelas campanhas publicitárias para a marca de roupa Benetton.

PENSAMENTO DO DIA

Os que temem a vida já estão mortos Bertrand Russell (1872-1970), filósofo britânico

Este é o décimo terceiro dia do ano. Faltam 353 dias para o termo de 2026.