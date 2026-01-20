Associação promove dois workshops dedicados ao Bitcoin

A associação FREE Madeira está a promover dois novos workshops on-line, em português, dedicados ao Bitcoin. As sessões são complementares e têm por objectivo dar a conhecer como o dinheiro evoluiu até às moedas fiduciárias, quais os seus problemas e como Bitcoin pode ser a solução. Além disso, ensinará como usar bitcoin para poupanças e pagamentos do dia-a-dia.

A inscrição nos dois workshops tem o custo de 20 euros e para participar em apenas um workshop, o custo será de 15 euros. Todos os participantes recebem um vale de 10% de desconto em livros, para utilizar em shop.freemadeira.org

O primeiro workshop será dedicado à 'Introdução ao Bitcoin' e acontece a 28 de Janeiro, entre as 18h30 e «as 20 horas. O segundo, a 'Introdução ao lado técnico do Bitcoin' será a 4 de Fevereiro, no mesmo horário.

A Associação FREE Madeira - Fórum Regional para a Educação Económica é uma organização sem fins lucrativos focada na educação económica na Região, fundada em 2022.