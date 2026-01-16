Diocese do Funchal assinala a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos com vigília

A Diocese do Funchal assinala a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, que se realiza entre os dias 18 a 25 de Janeiro, com uma celebração ecuménica no dia 19 de Janeiro às 19h30, no Convento de Santa Clara."É um momento de oração comum com a Igreja Luterana, Presbiteriana, Anglicana e Ortodoxa presentes na Diocese. Esta celebração será o momento alto desta semana, convidando todas as igrejas cristãs a participar e a renovar o compromisso com a unidade", refere uma nota enviada pela Diocese.

"O ecumenismo não pode ser apenas um assunto duma semana, nem se esgota num tempo especifico do calendário, mas constitui uma dimensão permanente da fidelidade ao Senhor, por amor à Igreja e ao mundo que Deus ama e é um caminho que exige perseverança, na forma e na palavra, de modo a impulsionar encontros e ações concretas, de modo que a comunhão se torne cada vez mais realidade", refere.

O tema deste ano 2026 'Há um só corpo e um só Espírito… uma só esperança' foi preparado na Santa Sé de Etchmiadzin, na Arménia, sede histórica e espiritual da Igreja Apostólica Arménia, no contexto da benção do Myron (óleo sagrado) e da reconsagração da catedral-mãe, celebradas a 28 e 29 de Setembro de 2024, após uma longa renovação. As propostas inspiram-se numa herança antiga de oração e invocação, bem como em hinos da tradição monástica arménia, com raízes que remontam aos primeiros séculos do cristianismo.

O Secretariado de Liturgia e Espiritualidade Diocesano, sugere que cada paróquia faça, pelo menos, um momento de oração, uma prece ao longo da semana de 18 a 25 de Janeiro e que, se possível, onde existam outras igrejas cristãs, procure informá-las e envolvê-las em algum momento celebrativo.

Para apoiar esta semana, são apresentadas, através do Guião enviado pelo Dicastério para a Promoção da Unidade dos Cristãos e Comissão Fé e Ordem do Conselho Mundial e Igrejas, sugestões temáticas para cada um dos dias da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos.