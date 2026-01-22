CDS dá liberdade de voto aos militantes madeirenses

O Conselho Regional do CDS-PP/Madeira, na reunião daquele órgão, que teve lugar esta quarta-feira, decidiu dar liberdade de voto aos seus militantes na 2.ª volta das Eleições Presidenciais, que está agendada para 8 de Fevereiro.

Numa nota enviada às redacções, é referido que cada militante pode “apoiar o candidato que entende que serve melhor a autonomia, a democracia e o progresso de Portugal”.

O partido espera que, tanto José António Seguro, como André Ventura sejam “claros e inequívocos” nas posições em relação à Madeira e aos assuntos com ela relacionados, como seja a autonomia ou a mobilidade, bem como no tocante a investimentos em atraso por parte do Estado.

Nessa missiva, o CDS-PP/Madeira salienta que os custos da insularidade cabem à República, razão pela qual “o futuro Chefe de Estado deve ter um forte compromisso com os direitos dos portugueses das Regiões Autónomas”.

Além da liberdade de voto na 2.ª volta das Eleições Presidenciais, o Conselho Regional centrista manifestou “repúdio” pelas alterações ao modelo de Subsídio Social de Mobilidade, por entender que essas alterações “são muito lesivas dos direitos dos madeirenses e porto-santenses”.