Mulher atropelada na Estrada da Liberdade

Uma mulher com 47 anos de idade foi atropelada por uma viatura, ao final desta madrugada, num incidente que ocorreu na Estrada da Liberdade, após a rotunda do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

De acordo com o que foi possível apurar, a mulher queixava-se da anca após primeira assistência dos Bombeiros Sapadores do Funchal, que mobilizaram a equipa de uma ambulância para o local.

O acidente deu-se pelas 6h25 nas imediações do Hospital, pelo que o transporte deu-se de forma célere.