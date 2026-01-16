Gouveia e Melo adverte para vitória de Ventura com apoio da IL e liberdade de voto no PSD

O candidato presidencial Gouveia e Melo afirmou hoje que a democracia estará em risco se André Ventura, numa segunda volta contra António José Seguro, tiver o apoio da IL e beneficiar da liberdade de voto no PSD.

Esta posição foi transmitida pelo ex-chefe do Estado-Maior da Armada em declarações aos jornalistas, após ter feito uma ação de campanha no Mercado de Benfica, em Lisboa.

Tal com fez na véspera, durante um comício da sua candidatura no Porto, Gouveia e Melo voltou a deixar avisos aos cidadãos de esquerda sobre uma possível vitória do líder do Chega numa segunda volta das eleições presidenciais, se tiver como adversário o antigo secretário-geral do PS.

"Se eu passar à segunda volta, nenhum partido de esquerda ou de direita perde", sustentou, procurando assim colocar-se como o melhor candidato para captar votos, quer na direita democrática, quer na esquerda.

Mas, na sua perspetiva, se Seguro disputar a segunda volta com André Ventura, isso já não acontecerá.

"A esquerda é minoritária neste momento. Se o PSD dá liberdade de voto e com a Iniciativa Liberal (IL) a dizer que apoia o candidato do Chega [numa segunda volta], estamos numa situação verdadeiramente perigosa para o sistema democrático".

Por isso, para o almirante, nesta primeira volta, "quem vota à esquerda precisa de ter cuidado".

"Tem de pensar nisto porque a eleição presidencial tem duas voltas. Não basta um candidato passar à primeira volta", argumentou.