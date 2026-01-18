Líder do CDS-Madeira acha resultado “surpreendente” e dá liberdade de voto na segunda volta

O líder do CDS-Madeira, José Manuel Rodrigues, que apoiava a candidatura do almirante Henrique Gouveia e Melo, considera que o resultado das eleições presidenciais de hoje “é surpreendente no país e na Madeira”.

“No país, o excesso de candidatos da área do centro e da direita, levou à vitória de António José Seguro. Quanto ao resultado nacional de André Ventura, é a expressão da subida do Chega, já visível nas eleições legislativas nacionais de maio do ano passado. Na Madeira, o resultado deste domingo do líder do Chega, é, claramente, surpreendente e merece uma análise e reflexão aprofundada”, declarou o dirigente centrista, que é também secretário regional da Economia.

Pessoalmente, José Manuel Rodrigues lamenta que o "candidato reformista" que apoiou, Henrique Gouveia e Melo, não tenha passado à segunda volta. "Lamento, também, que Marques Mendes, candidato apoiado pelo PSD e pelo CDS nacionais, não tenha passado à segunda volta", acrescentou.

Quanto à segunda volta, o líder do CDS-Madeira recorda que a estrutura regional deu liberdade de voto aos seus militantes e dirigentes na primeira volta e anuncia que vai propor ao partido que "prossiga no mesmo caminho".