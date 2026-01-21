Voto de Congratulação a Sílvia Caldeira

O Grupo Parlamentar do PSD deu entrada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira a um Voto de Congratulação a Sílvia Maria Alves Caldeira Berenguer, professora Associada com Agregação da Faculdade de Ciências da Saúde e Enfermagem da Universidade Católica Portuguesa, pela atribuição do SIGMA European Award for Nursing Excellence in Education 2026, uma das mais prestigiadas distinções internacionais na área da enfermagem.

Segundo nota à imprensa, "este prémio, atribuído pela Sigma Europe, entidade europeia da Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing - a segunda maior organização mundial de enfermagem -, reconhece a excelência pedagógica, científica e académica da Professora Sílvia Caldeira, cuja carreira tem sido marcada pela inovação no ensino, pelo rigor científico e por um forte compromisso com uma prática humanista, baseada na evidência".

O GP PSD sublinha que "esta distinção internacional valoriza não apenas o percurso individual da homenageada, mas também a qualidade do ensino superior português e o contributo relevante da Região Autónoma da Madeira para a afirmação do conhecimento científico no espaço europeu e internacional".

Com este Voto de Congratulação, o Grupo Parlamentar do PSD "expressa o seu reconhecimento público por um percurso de excelência que honra a academia, a enfermagem e a Região, formulando à professora Sílvia Caldeira as mais sentidas felicitações e votos de contínuo sucesso na sua actividade científica e pedagógica".

