Santo Amaro leva uma multidão ao centro de Santa Cruz

O padroeiro de Santa Cruz continua a atrair muita gente à localidade, a julgar pela multidão que esta noite marcou presença nas Festas de Santo Amaro.

Tendo na procissão entre a Capela de Santo Amaro e a Igreja Matriz dos momentos altos das celebrações, havia muitos outros motivos para não perder este que é considerado o primeiro arraial do ano e, para muitos, o encerrar das celebrações da quadra natalícia.

Veja aqui as fotos de quem dos primeiros momentos desta festa que se prolonga até 17 de Janeiro, sábado, com um programa musical bastante preenchido, com a chancela da Câmara Municipal de Santa Cruz, promotora destas Festas de Santo Amaro.