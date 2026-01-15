“O futuro de Santa Cruz depende de todos”

O presidente da Junta de Freguesia de Santa Cruz, Ricardo Vieira, reafirmou na sessão solene do Dia da Freguesia, no salão paroquial, o compromisso de continuar a trabalhar em conjunto com o Executivo e convidando a comunidade a participar activamente no caminho colectivo da freguesia.

Com olhar firme para o futuro, destacou a importância de investir em crianças e jovens, afirmando que são eles o verdadeiro futuro de Santa Cruz, e de apoiar a economia local como motor de desenvolvimento e riqueza.

Ricardo Vieira começou por expressar reconhecimento e gratidão às associações, voluntários e instituições que contribuem para a coesão social e preservação das tradições da freguesia, incluindo rituais transmitidos de geração em geração.

O presidente da Junta valorizou ainda o trabalho voluntário, destacando-o como exemplo de dedicação cívica e de promoção do nome de Santa Cruz, dentro e fora da região.