Festas de Santo Amaro voltam animar Santa Cruz

O concelho de Santa Cruz vive, hoje, mais um dia de intensa animação das Festas em Honra de Santo Amaro.

Nesta sexta-feira, a música e a diversão marcaram o ritmo da festa, com o destaque para a animação nocturna.

A banda Spot the Difference abriu a noite com um concerto que animou o público, seguindo-se o ‘show’ de Leonardo Sousa, que também proporcionou um espectáculo envolvente e cheio de energia.

O encerramento está cargo do DJ Celso, que irá manter o ambiente festivo depois da meia-noite.