Bombeiros recolhem dois gatos feridos em Santa Cruz

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz foram chamados, ao longo da manhã e da tarde de hoje, para o resgate de dois gatos feridos em diferentes pontos do Caniço.

A primeira ocorrência teve lugar na Estrada da Ponta Oliveira, onde um gato foi encontrado ferido, mas com sinais vitais.

Já numa segunda intervenção, na Avenida 25 de Junho, em Santa Cruz, os operacionais socorreram outro animal que se encontrava igualmente ferido e vivo.

Em ambos os casos, os gatos foram recolhidos pelos bombeiros e transportados para uma clínica veterinária.